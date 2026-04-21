Штурмовики рассказали подробности освобождения Волчанских Хуторов

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 21.04.2026
Штурмовики группировки «Север» рассказали об освобождении Волчанских Хутор

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет боевую задачу в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ выполняет боевую задачу в Харьковской области
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ выполняет боевую задачу в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При освобождении Волчанских Хуторов применялась тактика поэтапного наступления с обходом позиций ВСУ и штурмом с неожиданных направлений, активно использовались БПЛА, артиллерия и разведка.
  • Во время освобождения Волчанских Хуторов были обнаружены мирные жители, которых военнослужащие вывели на более безопасные участки и подготавливают коридор для эвакуации из Харьковской области.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Север" рассказали подробности освобождения населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области, которые опубликовало Минобороны России.
Военнослужащие штурмового батальона 128-й мотострелковой бригады подразделения группировки войск "Север" 15 апреля в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора в Харьковской области.
По словам командира штурмового отряда с позывным "Закат", при освобождении населенного пункта применялась тактика поэтапного наступления с обходом позиций ВСУ и штурмом с неожиданных направлений, применяя любые средства разведки.
"Наиболее эффективным маршрутом было неожиданное проникновение в тыл противника, затем углубление в порядки и штурм. БПЛА, артиллерия и разведка способствовали выполнению задачи, а также помощь командиров и старших начальников также была ценной", - рассказал он.
По словам второго командира батальона огневого поражения с позывным "Памир", штурмовые группы и расчеты беспилотников работали вместе. Пока дроны ликвидировали живую силу ВСУ и опорные пункты, разведка координировала действия всех подразделений, предупреждая об угрозах.
"Основное поражение живой силы, техники и укреплений противника наносилось с помощью FPV-дронов и оптоволокна, а разведка с квадрокоптера выявляла цели, после чего наносилось огневое поражение для облегчения продвижения пехоты. В ночное время предпринимались попытки контрнаступлений, которые отслеживались и подавлялись с помощью квадрокоптеров, артиллерии, FPV-дронов и сбросов", - объяснил он.
Во время освобождения населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области были обнаружены мирные жители.
"Военнослужащие вывели их на более безопасные участки и подготавливают коридор для эвакуации из Харьковской области. Как отметили штурмовики, ВСУ так же пытались переодеться в гражданскую одежду и сбежать с позиций, осознавая факт поражения", - говорится в сообщении от Минобороны России.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала