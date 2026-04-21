ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского II степени, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени – награда Русской православной церкви – вручен губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву… Церемония прошла в Центральном выставочном зале регионального отделения Союза художников России", - говорится в сообщении.

На мероприятии было зачитано послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который поздравил Евраева с 55-летием.

"За многие годы трудов на ответственных должностях вы приобрели немалый профессиональный опыт и умение решать непростые задачи. Занимая ныне высокий пост губернатора, вы заботитесь о социально-экономическом развитии вверенного вашему попечительству региона и о созидании благополучия его жителей", - обратился патриарх к Евраеву.

Патриарх выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия епархий Ярославской митрополии и органов государственной власти области, направленного на духовно-нравственное просвещение людей и утверждение традиционных моральных ценностей в обществе.

Евраев поблагодарил за высокую оценку своей работы. Он подчеркнул, что в регионе реализуется много важных проектов, направленных на нравственное воспитание и сохранение исторического, духовного наследия.