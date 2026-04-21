Евраев удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского
17:23 21.04.2026
Евраев удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского

© Фото : Правительство Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского II степени, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени – награда Русской православной церкви – вручен губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву… Церемония прошла в Центральном выставочном зале регионального отделения Союза художников России", - говорится в сообщении.
На мероприятии было зачитано послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который поздравил Евраева с 55-летием.
"За многие годы трудов на ответственных должностях вы приобрели немалый профессиональный опыт и умение решать непростые задачи. Занимая ныне высокий пост губернатора, вы заботитесь о социально-экономическом развитии вверенного вашему попечительству региона и о созидании благополучия его жителей", - обратился патриарх к Евраеву.
Патриарх выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия епархий Ярославской митрополии и органов государственной власти области, направленного на духовно-нравственное просвещение людей и утверждение традиционных моральных ценностей в обществе.
Евраев поблагодарил за высокую оценку своей работы. Он подчеркнул, что в регионе реализуется много важных проектов, направленных на нравственное воспитание и сохранение исторического, духовного наследия.
"Помимо масштабного культурно-просветительского проекта "Дни Соловков", проводим ежегодные торжества, посвященные явлению Толгской иконы Божией Матери, занимаемся благоустройством территории у обители, реставрацией церквей Иоанна Предтечи и Петра и Павла в Ярославле, реализуем проект архитектурно-художественной подсветки, в частности, на объектах ансамбля Ростовского кремля: на колокольне и церкви Иоанна Богослова, Успенском соборе, звоннице и других. Будем и в дальнейшем трудиться на благо региона", - подчеркнул губернатор.
