Калужский губернатор провел прием граждан по личным вопросам - РИА Новости, 21.04.2026
15:15 21.04.2026 (обновлено: 17:13 21.04.2026)
© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша проводит прием граждан по личным вопросам
© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Калужской области
КАЛУГА, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что провел прием граждан по личным вопросам, на встрече определили пути решения ряда вопросов.
"На приеме по личным вопросам жительница деревни Волково в пригороде Калуги показывает фото: дорога от улицы Московской по всей Волковской узкая, тротуара нет. Конечно, небезопасно, тем более что по этому маршруту дети ходят в школу. В деревне порядка 150 домов, люди строятся. Задачу поставил: 1,2 километра тротуара сделаем до конца лета", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
Житель Калуги обратился к губернатору с вопросом об оборудовании дополнительных остановок около завода "КЗПАТ" на маршруте 41-го автобуса. Сейчас до ближайшей сотрудникам приходится идти больше километра.
"По обеим сторонам дороги поставим два остановочных павильона, сделаем заездные карманы, барьерное ограждение, подходы к остановке. К осени должны сделать. Дальше город изменит схему маршрута автобуса", - сообщил Шапша.
Одно из обращений на приеме было от жителей Жуковского округа. По их словам, из приемного отделения районной больницы пациентов приходится транспортировать в поликлинику для того, чтобы сделать рентген.
"Неудобно, тем более речь, как правило, идет об экстренных ситуациях. Новый переносной рентген-аппарат в приемное отделение будет поставлен уже этим летом. Есть планы по дальнейшему развитию стационара ЦРБ", - подчеркнул губернатор.
Жительница деревни Передовик Мосальского района Людмила Петровна пожаловалась губернатору на качество воды, отметив, что местные "не успевают фильтры менять". По данным главы региона, специалисты подтверждают: качество воды не соответствует нормам, в том числе есть превышение по железу.
"Более 300 станций водоочистки уже установили в небольших населенных пунктах региона. Выделили средства на продолжение программы. Установка станции очистки воды в деревне Передовик в планах на этот год. Уже через несколько месяцев жители будут обеспечены качественной питьевой водой. И котлы отопления будут работать нормально: недавно в деревню пришел газ", - сообщил Шапша.
