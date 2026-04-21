Калужский губернатор провел прием граждан по личным вопросам

КАЛУГА, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что провел прием граждан по личным вопросам, на встрече определили пути решения ряда вопросов.

"На приеме по личным вопросам жительница деревни Волково в пригороде Калуги показывает фото: дорога от улицы Московской по всей Волковской узкая, тротуара нет. Конечно, небезопасно, тем более что по этому маршруту дети ходят в школу. В деревне порядка 150 домов, люди строятся. Задачу поставил: 1,2 километра тротуара сделаем до конца лета", - написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".

Житель Калуги обратился к губернатору с вопросом об оборудовании дополнительных остановок около завода "КЗПАТ" на маршруте 41-го автобуса. Сейчас до ближайшей сотрудникам приходится идти больше километра.

"По обеим сторонам дороги поставим два остановочных павильона, сделаем заездные карманы, барьерное ограждение, подходы к остановке. К осени должны сделать. Дальше город изменит схему маршрута автобуса", - сообщил Шапша.

Одно из обращений на приеме было от жителей Жуковского округа. По их словам, из приемного отделения районной больницы пациентов приходится транспортировать в поликлинику для того, чтобы сделать рентген.

"Неудобно, тем более речь, как правило, идет об экстренных ситуациях. Новый переносной рентген-аппарат в приемное отделение будет поставлен уже этим летом. Есть планы по дальнейшему развитию стационара ЦРБ", - подчеркнул губернатор.

Жительница деревни Передовик Мосальского района Людмила Петровна пожаловалась губернатору на качество воды, отметив, что местные "не успевают фильтры менять". По данным главы региона, специалисты подтверждают: качество воды не соответствует нормам, в том числе есть превышение по железу.