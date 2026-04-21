В Челябинской области пресекли попытку похищения бриллиантов из Госфонда

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники УФСБ и СУ СК России по Челябинской области пресекли попытку похищения бриллиантов из Госфонда России.

Руководитель компании "Челпром-Даймонд" намеревался похитить бриллианты на сумму свыше 120 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники УФСБ и СУ СК России по Челябинской области пресекли попытку похищения из Госфонда России бриллиантов на сумму более 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ и СУ СК России по Челябинской области в рамках противодействия незаконному обороту драгоценных металлов выявлена и пресечена противоправная деятельность конкурсного управляющего ООО 'Челпром-Даймонд", компании по производству ювелирных изделий и драгоценных камней", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что руководитель компании намеревался похитить бриллианты из Государственного фонда РФ на сумму свыше 120 миллионов рублей.

В региональном СУСК отметили, что в целях похищения фигурант внес в информационную систему контроля оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них ложные сведения о наличии на балансе организации бриллиантов, а затем подал иск в арбитражный суд об их истребовании, намереваясь незаконно завладеть ими.

Всего таким путем он успел оформить более 11 тысяч штук драгоценных камней на сумму не менее 87 миллионов рублей, отметили в следственном управлении.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России (покушение на мошенничество в особо крупном размере).