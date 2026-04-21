Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области пресекли попытку похищения бриллиантов из Госфонда - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 21.04.2026 (обновлено: 16:55 21.04.2026)
В Челябинской области пресекли попытку похищения бриллиантов из Госфонда

В Челябинской области пресекли похищение бриллиантов из Госфонда на 120 млн руб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники УФСБ и СУ СК России по Челябинской области пресекли попытку похищения бриллиантов из Госфонда России.
  • Руководитель компании "Челпром-Даймонд" намеревался похитить бриллианты на сумму свыше 120 миллионов рублей.
  • Следователи возбудили уголовное дело.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники УФСБ и СУ СК России по Челябинской области пресекли попытку похищения из Госфонда России бриллиантов на сумму более 120 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ и СУ СК России по Челябинской области в рамках противодействия незаконному обороту драгоценных металлов выявлена и пресечена противоправная деятельность конкурсного управляющего ООО 'Челпром-Даймонд", компании по производству ювелирных изделий и драгоценных камней", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что руководитель компании намеревался похитить бриллианты из Государственного фонда РФ на сумму свыше 120 миллионов рублей.
В региональном СУСК отметили, что в целях похищения фигурант внес в информационную систему контроля оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них ложные сведения о наличии на балансе организации бриллиантов, а затем подал иск в арбитражный суд об их истребовании, намереваясь незаконно завладеть ими.
Всего таким путем он успел оформить более 11 тысяч штук драгоценных камней на сумму не менее 87 миллионов рублей, отметили в следственном управлении.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК России (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
По делу проводятся обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения.
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала