16:59 21.04.2026
Госдума приняла закон, уточняющий правила агитации

Здание Государственной думы России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, уточняющий правила использования изображений и голосов в агитационных материалах.
  • Запрещается использование в агитации изображений и голосов человека, в том числе вымышленных или умерших.
  • Законопроект также закрепляет возможность оформления протоколов об итогах голосования в электронном виде.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который уточняет правила использования в агитационных материалах изображений и голосов кандидатов и иных лиц, а также закрепляет возможность составления протоколов избирательных комиссий в электронном виде.
Законопроектом вводится запрет на использование в агитационном материале изображения человека и/или воспроизведение его голоса, в том числе вымышленного или умершего, включая изображение или аудиозапись, созданные с применением информационных технологий. Исключение составляют случаи, указанные в законе "Об основных гарантиях избирательных прав".
При этом использование в агитационных материалах изображений физического лица и/или воспроизведение его голоса допускается только в трех случаях: использование избирательным объединением изображения и голоса выдвинутого им кандидата, использование кандидатом своих изображений и голоса, а также использование изображения и голоса иного лица, являющегося гражданином РФ и достигшего 18 лет, при наличии его письменного согласия.
Также устанавливается, что использование в агитационных материалах изображения и/или голоса физического лица, аффилированного с иностранным агентом, должно сопровождаться указанием на то, что такое лицо аффилировано с иностранным агентом.
Кроме того, предусматривается, что содержащиеся в единой системе идентификации и аутентификации сведения о физическом лице (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета) будут предоставляться оператором этой системы ЦИК России для сопоставления с данными в ГАС "Выборы" и их актуализации.
Уточняются правила определения наименований избирательных объединений, используемых в избирательном процессе. Для юридических лиц таковым также будет являться наименование, указанное в едином государственном реестре юридических лиц.
Законопроектом также закрепляется возможность оформления протоколов об итогах голосования и сводных таблиц в электронном виде, при этом копия такого протокола будет изготавливаться и заверяться на бумажном носителе. Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов будут размещаться комиссиями на их официальных сайтах в интернете до дня голосования.
Кроме того, устанавливается, что сенатор РФ - представитель от субъекта РФ, избранный депутатом законодательного органа нового созыва, до принятия решения о наделении его полномочиями сенатора вправе совмещать эти полномочия с депутатскими.
"Сегодня информационные технологии позволяют создать реалистичное изображение или голос любого человека - живого или мёртвого. Если это не ограничить законом, мы получим ситуацию, когда избиратель смотрит ролик, думает, что его поддерживает уважаемый человек, а на самом деле это компьютерная подделка", - сказал депутат Госдумы Каплан Панеш РИА Новости.
Он отметил, что законопроект прямо запрещает использовать в агитации изображения и голоса, созданные с помощью искусственного интеллекта, за исключением строго оговоренных случаев, а также нельзя будет использовать образы умерших или вымышленных персонажей, что является защитой от манипуляций.
"В целом законопроект делает избирательную систему более защищённой от современных фальсификаций и одновременно более удобной для участников процесса", - подчеркнул депутат.
