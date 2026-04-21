Вернувшийся из плена геолог рассказал, что не собирается ехать на Украину

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вернувшийся из плена боевиков российский геологоразведчик, гражданин Украины Юрий Юров рассказал журналистам, что пока не собирается возвращаться на Украину.
"Нет. Пока нет. Пока ничего не закончится. У нас все здесь, мои родители здесь, жены родители тоже здесь. Я родился в России, она родилась в России. Так в жизни получилось, что мы осели в Одессе", - сказал Юров.
У освобождённых выявлены многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Их доставили в Москву самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ для прохождения лечения и реабилитации.
* Запрещенная в России террористическая группировка.