Вернувшийся из плена геолог рассказал, что не собирается ехать на Украину - РИА Новости, 21.04.2026
22:51 21.04.2026
Вернувшийся из плена геолог Юров рассказал, что не собирается ехать на Украину

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Сотрудник российской геологоразведочной компании Юрий Юров, освобожденный из плена в Мали, после посадки в Подмосковье
Сотрудник российской геологоразведочной компании Юрий Юров, освобожденный из плена в Мали, после посадки в Подмосковье
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский геологоразведчик, гражданин Украины Юрий Юров, вернувшийся из плена, пока не собирается ехать на Украину.
  • "Африканский корпус" в Мали освободил захваченных в 2024 году в Нигере сотрудников российской геологоразведочной компании.
  • Освобожденных доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации из-за выявленных заболеваний и сильного физического истощения.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вернувшийся из плена боевиков российский геологоразведчик, гражданин Украины Юрий Юров рассказал журналистам, что пока не собирается возвращаться на Украину.
"Нет. Пока нет. Пока ничего не закончится. У нас все здесь, мои родители здесь, жены родители тоже здесь. Я родился в России, она родилась в России. Так в жизни получилось, что мы осели в Одессе", - сказал Юров.
"Африканский корпус" в Мали освободил захваченных террористической группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (связана с Аль-Каидой*) в 2024 году в Нигере сотрудников российской геологоразведочной компании россиянина Олега Грету и украинца Юрия Юрова.
У освобождённых выявлены многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Их доставили в Москву самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ для прохождения лечения и реабилитации.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
