Вернувшийся из плена геолог рассказал, что его полгода держали на цепях

22:13 21.04.2026
Вернувшийся из плена Юров рассказал, что его полгода по ночам держали на цепях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник российской геологоразведочной компании Юрий Юров, освобожденный из плена в Мали, после посадки в Подмосковье
Сотрудник российской геологоразведочной компании Юрий Юров, освобожденный из плена в Мали, после посадки в Подмосковье. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский геологоразведчик Юрий Юров рассказал, что его с коллегой полгода по ночам держали на цепях в плену у боевиков в Мали.
  • "Африканский корпус" в Мали освободил сотрудников российской геологоразведочной компании — россиянина Олега Грету и украинца Юрия Юрова, захваченных террористической группировкой в 2024 году.
  • Освобожденных геологов доставили в Москву для прохождения лечения и реабилитации из-за выявленных многочисленных заболеваний и сильного физического истощения.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вернувшийся из плена боевиков в Мали геологоразведчик Юрий Юров рассказал журналистам, что его с коллегой полгода по ночам держали на цепях.
"По-разному относились, и хорошо, и плохо, и тяжело было. Голод и цепи, было такое где-то полгода", - сказал Юров.
Геологоразведчик рассказал, как "Африканский корпус" спас его из плена
Вчера, 17:11
Он уточнил, что работал с коллегой на российскую компанию. В один из дней он услышал стрельбу и заметил, как охранявшие их местные военные разбежались. После этого боевики взяли российских геологов в плен.
Юров рассказал, что боевики вели переговоры "либо по правительственному каналу, либо через компанию", но в ход переговоров он не был посвящен.
Каждые несколько месяцев боевики перевозили Юрова и его коллегу Олега Грету на новое место. Однажды им пришлось пять месяцев сидеть фактически под открытым небом на пятидесятиградусной жаре.
В одном из лагерей двум российским геологам пришлось сидеть с тремя гражданами Китая. Боевики выдавали одну порцию еды в день на всех. В то же время питьевая вода была доступна всегда, уточнил он.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что "Африканский корпус" в Мали освободил сотрудников российской геологоразведочной компании - россиянина Олега Грету и украинца Юрия Юрова, захваченных террористической группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (связана с Аль-Каидой*) в 2024 году в Нигере.
У освобожденных выявлены многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Их доставили в Москву самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ для прохождения лечения и реабилитации.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Вернувшийся из плена геолог рассказал, что в России ощутил родной воздух
Вчера, 21:33
 
