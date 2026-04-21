Сотрудник российской геологоразведочной компании Юрий Юров, освобожденный из плена в Мали, после посадки в Подмосковье

Вернувшийся из плена геолог рассказал, что его полгода держали на цепях

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вернувшийся из плена боевиков в Мали геологоразведчик Юрий Юров рассказал журналистам, что его с коллегой полгода по ночам держали на цепях.

"По-разному относились, и хорошо, и плохо, и тяжело было. Голод и цепи, было такое где-то полгода", - сказал Юров.

Он уточнил, что работал с коллегой на российскую компанию. В один из дней он услышал стрельбу и заметил, как охранявшие их местные военные разбежались. После этого боевики взяли российских геологов в плен.

Юров рассказал, что боевики вели переговоры "либо по правительственному каналу, либо через компанию", но в ход переговоров он не был посвящен.

Каждые несколько месяцев боевики перевозили Юрова и его коллегу Олега Грету на новое место. Однажды им пришлось пять месяцев сидеть фактически под открытым небом на пятидесятиградусной жаре.

В одном из лагерей двум российским геологам пришлось сидеть с тремя гражданами Китая. Боевики выдавали одну порцию еды в день на всех. В то же время питьевая вода была доступна всегда, уточнил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что "Африканский корпус" в Мали освободил сотрудников российской геологоразведочной компании - россиянина Олега Грету и украинца Юрия Юрова, захваченных террористической группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (связана с Аль-Каидой*) в 2024 году в Нигере.

У освобожденных выявлены многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Их доставили в Москву самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ для прохождения лечения и реабилитации.