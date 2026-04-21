Вернувшийся из плена геолог рассказал, что в России ощутил родной воздух

- Вернувшийся из плена боевиков геологоразведчик Юрий Юров рассказал, что ощутил в России родной воздух.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вернувшийся из плена боевиков геологоразведчик Юрий Юров рассказал журналистам, что ощутил в России родной воздух.
"Там сейчас где-то плюс 50 на солнце и влажность. А сюда приезжаешь - родной воздух", - сказал Юров.
В то же время, он уточнил, что очень устал и из-за этого пока не испытывает практически никаких эмоций.
"Африканский корпус" в Мали освободил захваченных террористической группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (связана с Аль-Каидой*) в 2024 году в Нигере сотрудников российской геологоразведочной компании россиянина Олега Грету и украинца Юрия Юрова.
У освобождённых выявлены многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Их доставили в Москву самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ для прохождения лечения и реабилитации.
* Запрещенная в России террористическая организация