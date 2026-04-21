Освобожденный из плена в Мали геолог хочет вернуться работать в Африку

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Освобожденные из плена в Мали российские геологи после лечения и восстановления здоровья в России намерены вернуться в Африку для продолжения исследований, заявил на видео, опубликованном МО РФ, один из освобожденных пленников Юрий Юров.
"Снова в бой. А какие еще планы у геологов? Возвращаться обратно и продолжать работать. Специализируемся сугубо по Африке", - сказал Юров.