Освобожденный из плена в Мали геолог хочет вернуться работать в Африку

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Освобожденные из плена в Мали российские геологи после лечения и восстановления здоровья в России намерены вернуться в Африку для продолжения исследований, заявил на видео, опубликованном МО РФ, один из освобожденных пленников Юрий Юров.