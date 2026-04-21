Специальная военная операция на Украине
 
07:53 21.04.2026 (обновлено: 16:00 21.04.2026)
В Генштабе рассказали о продвижении ВС России в направлении Доброполья

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка войск "Центр" продвигается в направлении Доброполья.
  • Завершается зачистка Нового Донбасса, продолжаются бои за Белицкое.
  • Освобождены Гришино и Павловка.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Группировка войск "Центр" продвигается в направлении Доброполья, завершает зачистку Нового Донбасса, продолжает бои за Белицкое, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Герасимов посетил пункт управления Южной группировки войск и проверил, как это объединение выполняет боевые задачи.
"Соединения и воинские части группировки увеличили зону контроля и продвигаются в направлении Доброполья", — сказал Герасимов.

По его словам, в полосе ответственности "Центра" продолжаются упорные бои.
"Освобождены Гришино и Павловка, завершается зачистка от формирований ВСУ населенного пункта Новый Донбасс, продолжаются бои за Белицкое", — добавил начальник Генштаба ВС России.

