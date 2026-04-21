В Генштабе рассказали о продвижении ВС России в направлении Доброполья

- Группировка войск "Центр" продвигается в направлении Доброполья.
- Завершается зачистка Нового Донбасса, продолжаются бои за Белицкое.
- Освобождены Гришино и Павловка.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Группировка войск "Центр" продвигается в направлении Доброполья, завершает зачистку Нового Донбасса, продолжает бои за Белицкое, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Герасимов посетил пункт управления Южной группировки войск и проверил, как это объединение выполняет боевые задачи.
«
"Соединения и воинские части группировки увеличили зону контроля и продвигаются в направлении Доброполья", — сказал Герасимов.
По его словам, в полосе ответственности "Центра" продолжаются упорные бои.
«
"Освобождены Гришино и Павловка, завершается зачистка от формирований ВСУ населенного пункта Новый Донбасс, продолжаются бои за Белицкое", — добавил начальник Генштаба ВС России.
22 июня 2022, 17:18