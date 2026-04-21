ФСБ: сим-боксы, изъятые в Ярославской области, использовались для диверсий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сим-боксы, изъятые у членов трех преступных групп, помогавших украинским мошенникам и накрытых в Ярославской области, использовались для диверсий и терактов.
- ФСБ продолжает сбор доказательств для переквалификации деятельности фигурантов по статьям о госизмене и теракте.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сим-боксы, изъятые у членов трех преступных групп, помогавших украинским мошенникам и накрытых в Ярославской области, использовались для совершения диверсий и терактов в России, сообщила Федеральная служба безопасности РФ.
ФСБ с МВД РФ в Ярославской области пресекли деятельность трёх межрегиональных преступных групп, содействовавших украинским колл-центрам в мошенничестве и вымогательстве у россиян денежных средств для их последующего использования в интересах ВСУ. Подозреваемые организовали работу GSM-шлюзов (сим-боксов) с целью хищения денежных средств путем обмана россиян по телефону.
«
"В рамках дальнейшего документирования преступной деятельности установлено, что сим-боксы, используемые задержанными лицами, являлись составной частью инфраструктуры украинских мошеннических колл-центров и использовались для организации диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации, а также для совершения иных действий, направленных на помощь врагу в условиях специальной военной операции", - говорится в сообщении.
ФСБ продолжает сбор необходимой доказательной базы для переквалификации деятельности фигурантов по статьям 275, 205, 210 (о госизмене, теракте и организации преступного сообщества и участии в нем - ред.) УК России, отмечает спецслужба.