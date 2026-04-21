В Ярославской области ФСБ задержала пособников украинских мошенников
08:47 21.04.2026 (обновлено: 11:21 21.04.2026)
В Ярославской области ФСБ задержала пособников украинских мошенников

В Ярославской области задержали три группы пособников украинских кол-центров

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославской области задержали членов трех преступных групп, помогавших украинским телефонным мошенникам.
  • Подозреваемые обеспечивали работу GSM-шлюзов (сим-боксов), которые позволяли мошенникам звонить россиянам и красть их деньги.
  • Выяснилось, что сим-боксы применялись не только для мошенничества, но и для организации диверсий и терактов на территории России, поэтому ФСБ собирает доказательства для переквалификации дел по более тяжким статьям.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Ярославской области силовики накрыли три преступные группы, помогавшие украинским телефонным мошенникам вымогать деньги у россиян, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерством внутренних дел Российской Федерации на территории Ярославской области пресечена деятельность трех межрегиональных преступных групп, содействовавших украинским кол-центрам в мошенничестве и вымогательстве у россиян денежных средств для их последующего использования в интересах ВСУ", — говорится в релизе.
Как установила спецслужба, подозреваемые обеспечивали работу GSM-шлюзов (сим-боксов), которые позволяли мошенникам звонить россиянам и красть их деньги.
Во время обысков у фигурантов изъяли четыре сим-бокса, более двух тысяч сим-карт и другое оборудование.
Следственное управление ярославского главка МВД возбудило три уголовных дела по статье "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Она предусматривает до шести лет лишения свободы. Суд отправил подозреваемых под стражу.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что сим-боксы составляли часть инфраструктуры украинских мошеннических кол-центров и применялись для организации на территории России диверсий и терактов, а также других действий, направленных на помощь врагу.
Сейчас ФСБ собирает доказательства для переквалификации дел по статьям о госизмене, теракте и организации преступного сообщества.
