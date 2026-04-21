Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планы Парижа выделить Киеву 17 миллиардов евро в рамках помощи от ЕС
- Он отметил, что правительство Макрона планирует попросить французский народ о "дополнительных жертвах на сумму от €4 до €6 млрд" и при этом готовится выделить значительно большую сумму Украине
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планы Парижа выделить Киеву 17 миллиардов евро в рамках помощи от ЕС.
"Правительство Макрона планирует попросить французский народ о "дополнительных жертвах на сумму от €4 до €6 млрд" <...> под предлогом войны в Иране! И при этом в то же самое время то же самое правительство готовится выписать чек в три раза больше - на €17 млрд - для Украины", — говорится в его публикации в соцсети X.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Киев пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
