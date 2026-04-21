Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франция в очередной раз не пригласила представителей России на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая.
- Посол в Париже Алексей Мешков отметил, что представители стран гитлеровской коалиции занимают почетные места на трибунах, а представителей России, которая внесла решающий вклад в Победу над нацизмом и фашизмом, не приглашают.
ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Франция в очередной раз не пригласила представителей России на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая, сообщил РИА Новости российский посол в Париже Алексей Мешков.
"Все последние годы нас французы не приглашают, и поэтому мы, в общем-то, уже к этому в какой-то степени привыкли", - сказал Мешков в ответ на вопрос агентства, приглашена ли Российская Федерация в этом году на празднование 8 мая.
Посол подчеркнул, что печально наблюдать, как представители стран гитлеровской коалиции занимают почетные места на трибунах, а представителей того государства, которое внесло решающий вклад в Победу над нацизмом и фашизмом, не приглашают.