Франция не пригласила Россию на празднование окончания Второй мировой войны

ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Франция в очередной раз не пригласила представителей России на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая, сообщил РИА Новости российский посол в Париже Алексей Мешков.

Посол подчеркнул, что печально наблюдать, как представители стран гитлеровской коалиции занимают почетные места на трибунах, а представителей того государства, которое внесло решающий вклад в Победу над нацизмом и фашизмом, не приглашают.