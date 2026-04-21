Франция не пригласила Россию на празднование окончания Второй мировой войны

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 21.04.2026
Мешков: Франция не пригласила РФ на празднование окончания Второй мировой войны

Мост Пон-Нёф в Париже, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция в очередной раз не пригласила представителей России на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая.
  • Посол в Париже Алексей Мешков отметил, что представители стран гитлеровской коалиции занимают почетные места на трибунах, а представителей России, которая внесла решающий вклад в Победу над нацизмом и фашизмом, не приглашают.
ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Франция в очередной раз не пригласила представителей России на празднование окончания Второй мировой войны 8 мая, сообщил РИА Новости российский посол в Париже Алексей Мешков.
"Все последние годы нас французы не приглашают, и поэтому мы, в общем-то, уже к этому в какой-то степени привыкли", - сказал Мешков в ответ на вопрос агентства, приглашена ли Российская Федерация в этом году на празднование 8 мая.
Посол подчеркнул, что печально наблюдать, как представители стран гитлеровской коалиции занимают почетные места на трибунах, а представителей того государства, которое внесло решающий вклад в Победу над нацизмом и фашизмом, не приглашают.
Площадь Республики перед Рейхстагом в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Немецкая общественность активно приглашает россиян на акции 7-9 мая в ФРГ
20 апреля, 20:17
 
В миреРоссияФранцияПарижАлексей Мешков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала