Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 21.04.2026
В Словакии осудили запрет прибалтийских стран на перелет Фицо в Россию

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Председатель правительства Словакии Роберт Фицо
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар осудил запрет Литвы, Латвии и Эстонии на перелет через их территорию самолета с премьер-министром Робертом Фицо на День Победы в Москву.
  • По мнению Гашпара, блокировать полеты правительственных самолетов по идеологическим причинам недопустимо, поскольку это противоречит принципам дипломатии.
БРАТИСЛАВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар осудил запрет Литвы, Латвии и Эстонии на перелет через их территорию самолета с премьер-министром Робертом Фицо на День Победы в Москву.
Фицо в субботу заявил, что Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. В воскресенье эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство до Москвы, как сделала это в 2025 году. Заявку на пролет самолета словацкого премьера сейчас рассматривает Польша.
Литва и Латвия не пропустят борт Фицо на торжества ко Дню Победы в Москве
18 апреля, 20:19
"Я могу это (запрет на пролет словацкого премьера - ред.) только осудить", - сказал Гашпар на пресс-конференции во вторник.
По его мнению, недопустимо блокировать полеты правительственных самолетов по идеологическим причинам, поскольку это противоречит принципам дипломатии.
"Это говорит о том, как в Европейском союзе смотрят на взаимную солидарность и взаимное уважение. Мы суверенная страна, мы не подчиненные, мы хотим проводить суверенную внешнюю политику и при этом летать так, как мы решим, а эти страны нас в этом ограничивают, это ограничение свободы", - сказал Гашпар, добавив, что "прибалтийские страны, наверное, не понимают, что это дорога в ад".
Пятнадцатого марта Фицо заявил о готовности посетить торжества в День Победы в столице России. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев в свою очередь сообщил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Гашпар сообщил РИА Новости, что планирует посетить РФ на День Победы.
В миреСловакияРоссияМоскваТибор ГашпарРоберт ФицоСергей Андреев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала