В Словакии осудили запрет прибалтийских стран на перелет Фицо в Россию

БРАТИСЛАВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар осудил запрет Литвы, Латвии и Эстонии на перелет через их территорию самолета с премьер-министром Робертом Фицо на День Победы в Москву.
Фицо в субботу заявил, что Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. В воскресенье эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония снова не разрешит Фицо пролететь через ее воздушное пространство до Москвы, как сделала это в 2025 году. Заявку на пролет самолета словацкого премьера сейчас рассматривает Польша.
"Я могу это (запрет на пролет словацкого премьера - ред.) только осудить", - сказал Гашпар на пресс-конференции во вторник.
По его мнению, недопустимо блокировать полеты правительственных самолетов по идеологическим причинам, поскольку это противоречит принципам дипломатии.
"Это говорит о том, как в Европейском союзе смотрят на взаимную солидарность и взаимное уважение. Мы суверенная страна, мы не подчиненные, мы хотим проводить суверенную внешнюю политику и при этом летать так, как мы решим, а эти страны нас в этом ограничивают, это ограничение свободы", - сказал Гашпар, добавив, что "прибалтийские страны, наверное, не понимают, что это дорога в ад".
Пятнадцатого марта Фицо заявил о готовности посетить торжества в День Победы в столице России. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев в свою очередь сообщил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Гашпар сообщил РИА Новости, что планирует посетить РФ на День Победы.