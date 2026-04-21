ФАС указала на недопустимость роста цен во время ограничений в аэропортах

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 21.04.2026
ФАС указала на недопустимость роста цен в кафе во время ограничений в аэропортах

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкТуристы в аэропорту
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Туристы в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС России обратила внимание ассоциаций рестораторов и отельеров на недопустимость необоснованного повышения цен в аэропортах.
  • Во время ограничений может возникать краткосрочное повышение спроса на товары и услуги, но это не должно приводить к необоснованному увеличению их стоимости.
  • ФАС России будет применять меры реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) указала на недопустимость необоснованного повышения цен в кафе и отелях в аэропортах в периоды ограничений, сообщила служба.
"ФАС России обратила внимание крупнейших ассоциаций рестораторов и отельеров на недопустимость необоснованного повышения цен в периоды временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Мясной отдел - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
ФАС напомнила о недопустимости повышения цен на мясо перед праздниками
20 апреля, 10:40
Во время ограничений может возникать краткосрочное повышение спроса на товары, гостиничные услуги и услуги общественного питания, отметили в ФАС. При этом, по мнению службы, ограничения не должны приводить к необоснованному увеличению стоимости товаров и услуг в аэропортах и рядом с ними.
"В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России будет применять соответствующие меры реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
Сотрудница в отделе сбора заказов на складе логистического центра - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries
17 апреля, 18:21
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала