ФАС указала на недопустимость роста цен во время ограничений в аэропортах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФАС России обратила внимание ассоциаций рестораторов и отельеров на недопустимость необоснованного повышения цен в аэропортах.
- Во время ограничений может возникать краткосрочное повышение спроса на товары и услуги, но это не должно приводить к необоснованному увеличению их стоимости.
- ФАС России будет применять меры реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) указала на недопустимость необоснованного повышения цен в кафе и отелях в аэропортах в периоды ограничений, сообщила служба.
Во время ограничений может возникать краткосрочное повышение спроса на товары, гостиничные услуги и услуги общественного питания, отметили в ФАС. При этом, по мнению службы, ограничения не должны приводить к необоснованному увеличению стоимости товаров и услуг в аэропортах и рядом с ними.
"В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России будет применять соответствующие меры реагирования", - подчеркнули в ведомстве.
