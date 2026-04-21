Главы МИД ЕС призвали быстро принять 20-й пакет санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании во вторник призвали быстро продвигаться вперёд с 20-м пакетом санкций против России, заявила на пресс-конференции глава евродипломатии Кая Каллас.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с февраля блокирует принятие 20-го пакета санкций против России до возобновления работы нефтепровода "Дружба".
"Министры также призвали быстро продвигаться вперёд с 20-м пакетом санкций (против России - ред.)", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.