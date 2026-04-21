Каллас вновь поднимет вопрос о кредите Киеву и санкциях против России

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас собирается вновь поднять блокировавшиеся ранее Венгрией вопросы о кредите Киеву на 90 миллиардов евро и расширении санкций против России на первом после парламентских выборов в Венгрии заседании.
Очередное министерское заседание пройдет в Люксембурге и традиционно будет в основном посвящено Украине и Ближнему Востоку.
После поражения на парламентских выборах в Венгрии партии Виктора Орбана у Брюсселя появилась надежда протащить заблокированные Будапештом решения, в частности, по украинскому финансированию, а также по 20-му пакету санкций против России.
Окончательных решений на встрече во вторник пока не ждут, однако Каллас уже заявила, что собирается обсуждать "усиление станционного давления на Москву" и поддержку Украины.
Латвия также намерена поднять вопрос об участии России в этом году в Венецианской биеннале.
В ходе дискуссии по ситуации на Ближнем Востоке глава евродипломатии собирается вновь озвучить тему санкций против израильских поселенцев и приостановке соглашения об ассоциации с Израилем. Эти вопросы ранее также блокировал Будапешт. "Пока рано говорить о решении, но после смены руководства в этой стране мы можем ожидать и смену взгляда на эти темы", - заявила Каллас накануне встречи глав МИД.
Кроме того, министры планируют обсудить ситуацию в Армении, Грузии и Азербайджане, Судане и на Балканах.