Французский политик раскритиковал Каллас за слова о кредите ЕС для Украины

ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас после ее слов о кредите ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины.
"Почему столько ажиотажа вокруг того, чтобы разорить европейские народы, разжигать войну и смерть? Сколько из этих 90 миллиардов вернётся сюда в виде коррупции и откатов?!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
