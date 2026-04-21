Рейтинг@Mail.ru
Французский политик раскритиковал Каллас за слова о кредите ЕС для Украины - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 21.04.2026
Французский политик раскритиковал Каллас за слова о кредите ЕС для Украины

© AP Photo / Virginia Mayo — Кая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас после ее слов о кредите ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины.
Ранее Каллас заявила, что ждет в среду окончательного согласования кредита Украине на 90 миллиардов евро, который ранее блокировала Венгрия.
"Почему столько ажиотажа вокруг того, чтобы разорить европейские народы, разжигать войну и смерть? Сколько из этих 90 миллиардов вернётся сюда в виде коррупции и откатов?!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
В миреУкраинаВенгрияСловакияФлориан ФилиппоКайя КалласВиктор ОрбанЕвросоюзПатриот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала