Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что курс Западной Европы на милитаризацию контрпродуктивен.
- Он подчеркнул, что Россия выступает за диалог, но навязываться не будет.
БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Курс Западной Европы на милитаризацию контрпродуктивен и не способствует движению к диалогу, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Курс Западной Европы на милитаризацию совершенно контрпродуктивен и позитивного движения в направлении диалога совершенно не вызывает. Хотя мы "за" диалог и не будем отказываться, но и навязываться не будем", - сказал Нечаев журналистам.
13 февраля, 13:55