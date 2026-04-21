03:29 21.04.2026 (обновлено: 03:32 21.04.2026)
"Лишь подготовка". На Западе предупредили о провокации против России

L'AntiDiplomatico: ЕС морально готовит население к войне с Россией

© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские власти морально готовят население к войне с Россией, пишет L'AntiDiplomatico.
  • Власти ЕС подстрекают Киев к продолжению боевых действий против России, несмотря на риски для украинского народа.

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Европейские власти морально готовят население к войне с Россией, пишет L'AntiDiplomatico.

"Растущая ненависть к России — лишь предвестник прямого подстрекательства, подготовка совести к необходимости войны с Россией", — говорится в публикации.
При этом подчеркивается, что власти ЕС цинично подстрекают Киев к продолжению боевых действий против России, несмотря на то, что это грозит катастрофой украинскому народу. Киевский режим, в свою очередь, готов выполнить все, что ему прикажут западные партнеры, предупреждает издание.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.

В Кремле неоднократно предупреждали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
