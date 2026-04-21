Евраев: Ярославская область привлекательна для инвесторов

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Ярославская область является одной из самых привлекательных для инвестиционных вложений, заявил губернатор Михаил Евраев.

По данным пресс-службы правительства Ярославской области, итоги работы с бизнесом в 2025 году губернатор Евраев представил на заседании Ярославской областной думы. Губернатор подчеркнул, что основными драйверами роста стали запуск крупных производств и адресные меры помощи бизнесу.

"Ярославская область является одной из самых привлекательных для инвестиционных вложений. Растет производственный сектор, открываются новые промышленные предприятия. В прошлом году в Тутаеве начал работу новый завод "Реал Сорб" по производству катализаторов и запущена вторая очередь завода "ПСМ Прайм" для создания блочно-модульных электростанций большой мощности", - цитирует Евраева пресс-служба.

Глава региона рассказал, что в регионе открыто производство орхидей, объем инвестиций составил 2,5 миллиарда рублей. В индустриальном парке "Новоселки" в Ярославле запущены два распределительных центра – для сети магазинов "Чижик" и аптечной сети "Апрель", объем инвестиций по этим проектам составил 3,4 миллиарда рублей.

"Управленческая команда региона вместе с депутатским корпусом продолжит работать над поддержкой бизнеса, созданием благоприятного инвестиционного климата и привлечением деловых партнеров", - подчеркнул губернатор.

В числе прочего Евраев рассказал о развитии в регионе малого и среднего предпринимательства. В Ярославской области зарегистрировано более 52,5 тысяч субъектов МСП. За 2025 год их число увеличилось на 1 653 единицы (рост - 3,2 процентных пункта). Количество самозанятых превысило 125 тысяч человек, прибавив за год около 35 тысяч.