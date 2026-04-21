Рейтинг@Mail.ru
Евраев: экономика Ярославской области показывает устойчивый рост - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
18:03 21.04.2026
Евраев: экономика Ярославской области показывает устойчивый рост

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Социально-экономическая ситуация в Ярославской области характеризуется положительной динамикой ключевых макроэкономических показателей по итогам 2025 года, заявил губернатор Михаил Евраев.
Пресс-служба правительства Ярославской области сообщает, что губернатор выступил с отчетом перед депутатами региональной думы. По словам Евраева, по итогам 2025 года социально-экономическая ситуация в Ярославской области характеризуется положительной динамикой ключевых макроэкономических показателей.
"Основной показатель – валовой региональный продукт, который превысил 1 триллион рублей. Средний рост ВРП – 17% ежегодно при инфляции примерно 6%. Это очень хороший результат. Индекс объема инвестиций в основной капитал составил 107,9% за 2024-2025 годы. В абсолюте инвестиции у нас уже второй год подряд более 170 миллиардов рублей, а инвестиции – это главный драйвер развития региона", - сказал Евраев.
По его словам, в работе сейчас 86 инвестпроектов на 425 миллиардов рублей, реализация проектов обеспечит примерно 27 тысяч рабочих мест.
Евраев подчеркнул, что в регионе последовательно борются с низкими зарплатами.
"После проведенных мероприятий по повышению заработной платы в бюджетной сфере мы уверенно обратились в правительство Российской Федерации с предложением с 1 января 2027 года сделать МРОТ 40 тысяч рублей. Мы как регион к этому абсолютно готовы", – заявил Михаил Евраев.
В своем докладе губернатор также рассказал об уровне долговой нагрузки региона. Благодаря активной реализации инвестиционных проектов Ярославская область участвует в федеральной программе списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. В 2025 году региону списано 593,7 миллиона рублей, а в 2026 году подтверждены документы на списание более 5 миллиардов рублей. Данный механизм является одним из инструментов стимулирования развития инфраструктуры и инвестиционной активности в регионах.
"Конечно, в абсолютном выражении у нас долг вырос, в процентном отношении долг за 4,5 года резко упал – с 68 до 50% от собственных доходов бюджета. Несмотря на все сложности, давление и санкции в экономике, мы благодаря жесткой финансовой дисциплине, которую у себя приняли, устойчиво развиваемся и являемся привлекательной территорией для инвестирования", – подчеркнул губернатор.
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевИнвестиции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала