Евраев: экономика Ярославской области показывает устойчивый рост

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Социально-экономическая ситуация в Ярославской области характеризуется положительной динамикой ключевых макроэкономических показателей по итогам 2025 года, заявил губернатор Михаил Евраев.

Пресс-служба правительства Ярославской области сообщает, что губернатор выступил с отчетом перед депутатами региональной думы.

"Основной показатель – валовой региональный продукт, который превысил 1 триллион рублей. Средний рост ВРП – 17% ежегодно при инфляции примерно 6%. Это очень хороший результат. Индекс объема инвестиций в основной капитал составил 107,9% за 2024-2025 годы. В абсолюте инвестиции у нас уже второй год подряд более 170 миллиардов рублей, а инвестиции – это главный драйвер развития региона", - сказал Евраев.

По его словам, в работе сейчас 86 инвестпроектов на 425 миллиардов рублей, реализация проектов обеспечит примерно 27 тысяч рабочих мест.

Евраев подчеркнул, что в регионе последовательно борются с низкими зарплатами.

"После проведенных мероприятий по повышению заработной платы в бюджетной сфере мы уверенно обратились в правительство Российской Федерации с предложением с 1 января 2027 года сделать МРОТ 40 тысяч рублей. Мы как регион к этому абсолютно готовы", – заявил Михаил Евраев.

В своем докладе губернатор также рассказал об уровне долговой нагрузки региона. Благодаря активной реализации инвестиционных проектов Ярославская область участвует в федеральной программе списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. В 2025 году региону списано 593,7 миллиона рублей, а в 2026 году подтверждены документы на списание более 5 миллиардов рублей. Данный механизм является одним из инструментов стимулирования развития инфраструктуры и инвестиционной активности в регионах.