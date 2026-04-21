Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 21.04.2026
Каллас: главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против Израиля

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании не смогли договориться о санкциях против Израиля, несмотря на призыв ряда стран, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции.
"Некоторые государства-члены сегодня предложили полное или частичное приостановление соглашения об ассоциации ЕС, а также ограничения на торговлю из поселений, в то время как другие выражали своё несогласие с такими предложениями - учитывая, что приостановление соглашения требует единогласия, в зале не было необходимой поддержки", - сказала она.
Каллас добавила, что министрам также не удалось найти квалифицированное большинство для введения санкций, предложенных Европейской комиссией ещё в сентябре, против двух израильских политических деятелей и ряда поселенцев, совершающих насилие против палестинцев.
Израиль 8 февраля утвердил меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, включая отмену запрета на продажу земли израильским поселенцам.
В декабре 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность. Израиль отказался выполнять положения этого документа. Совбез израильского правительства в декабре 2025 года одобрил создание 19 новых поселений на Западном берегу реки Иордан.
В миреИзраильКайя КалласЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала