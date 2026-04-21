Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о санкциях против Израиля.

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС на заседании не смогли договориться о санкциях против Израиля, несмотря на призыв ряда стран, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции.
"Некоторые государства-члены сегодня предложили полное или частичное приостановление соглашения об ассоциации ЕС, а также ограничения на торговлю из поселений, в то время как другие выражали своё несогласие с такими предложениями - учитывая, что приостановление соглашения требует единогласия, в зале не было необходимой поддержки", - сказала она.
Каллас добавила, что министрам также не удалось найти квалифицированное большинство для введения санкций, предложенных Европейской комиссией ещё в сентябре, против двух израильских политических деятелей и ряда поселенцев, совершающих насилие против палестинцев.
Израиль 8 февраля утвердил меры по расширению контроля над палестинскими территориями на Западном берегу, включая отмену запрета на продажу земли израильским поселенцам.
В декабре 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность. Израиль отказался выполнять положения этого документа. Совбез израильского правительства в декабре 2025 года одобрил создание 19 новых поселений на Западном берегу реки Иордан.