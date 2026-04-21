Суд в ЕС требует от Венгрии разрешить детям доступ к ЛГБТ-контенту*

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. Суд в ЕС угрожает Венгрии санкциями, требуя, чтобы Будапешт разрешил детям доступ к контенту, связанному с ЛГБТ*, и запрещенному венгерским законом, говорится в опубликованном заявлении на сайте суда.
"Если Еврокомиссия считает, что государство-член не выполнило это решение, она может подать новый иск с требованием наложения финансовых санкций. Однако в случае непредставления Еврокомиссии мер по транспонированию директивы, по её предложению Суд ЕС может назначить санкции уже на стадии первого решения", - сказано в документе.
Парламент Венгрии в прошлом году принял поправки к закону о праве на собрания 2018 года, которые устанавливают запрет на проведение собраний, противоречащих закону о защите детей, то есть нарушают "права детей на защиту и заботу, необходимую для их надлежащего физического, умственного и нравственного развития", фактически запретив ЛГБТ-парады*, которые проводились в Венгрии 29 лет подряд.
Ранее глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявлял РИА Новости, что чиновники Евросоюза хотят окончательно избавиться от европейской цивилизации, основанной на традиционных христианских ценностях. Союз православных журналистов (СПЖ) сообщал, что Еврокомиссия утвердила новую стратегию в сфере ЛГБТ* на 2026-2030 годы. Так, согласно стратегии, в ближайшие пять лет государства-члены ЕС должны внедрить меры, гарантирующие "свободу быть самим собой" для всех граждан, включая несовершеннолетних.
*Движение, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ