Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС ввел санкции против Фонда поддержки и защиты прав соотечественников России и портала Euromore.

Совет Евросоюза обвиняет юридические и аналитические материалы Pravfond в использовании "дезинформационных нарративов".

БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. ЕС ввел санкции против Фонда поддержки и защиты прав соотечественников РФ и портала Euromore в рамках антироссийских санкций, говорится в заявлении Совета ЕС.

"Ограничительные меры также введены в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (Pravfond)", - сказано в документе.

Совет ЕС обвиняет юридические и аналитические материалы Pravfond в использовании "дезинформационных нарративов".

Санкции также введены против портала Euromore.

На сайте Фонда указано, что его цель является оказание российским соотечественникам всесторонней правовой и иной необходимой поддержки в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека.