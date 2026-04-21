БРЮССЕЛЬ, 21 апр - РИА Новости. ЕС ввел санкции против Фонда поддержки и защиты прав соотечественников РФ и портала Euromore в рамках антироссийских санкций, говорится в заявлении Совета ЕС.
"Ограничительные меры также введены в отношении Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (Pravfond)", - сказано в документе.
На сайте Фонда указано, что его цель является оказание российским соотечественникам всесторонней правовой и иной необходимой поддержки в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека.
Санкции, введённые ЕС в связи с якобы "дестабилизирующей деятельностью России", теперь распространяются в общей сложности на 69 физических лиц и 19 организаций. В отношении включённых в список применяется замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы.