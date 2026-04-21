СМИ: ЕС не уверен в скором возвращении к обсуждению антироссийских санкций - РИА Новости, 21.04.2026
08:44 21.04.2026 (обновлено: 11:26 21.04.2026)
СМИ: ЕС не уверен в скором возвращении к обсуждению антироссийских санкций

Politico: в ЕС не уверены в скором возвращении к обсуждению санкций против РФ

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЕС нет уверенности по поводу скорого возвращения к обсуждению 20-го пакета санкций против России, пишет Politico.
  • Приоритетным для блока остается предоставление Киеву кредита на 90 миллиардов евро.
  • Вопрос о введении 20-го пакета санкций против России может быть поднят в случае восстановления работы "Дружбы".
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В ЕС нет уверенности по поводу скорого возвращения к обсуждению 20-го пакета антироссийских санкций, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Издание отмечает, что на сегодняшней встрече глав МИД стран Евросоюза, где будет обсуждаться украинский конфликт, "многое может произойти", если возобновит работу нефтепровод "Дружба". Как предположил один из собеседников газеты, ЕС может вернуться к вопросу о 20-м пакете санкций, поскольку Словакия называла восстановление прокачки нефти условием одобрения новых рестрикций.
"Но двое других дипломатов были настроены менее оптимистично, указав, что кредит Киеву остается первым приоритетом", — говорится в публикации.
При этом Венгрия связывала с запуском трубопровода снятие своего вето на выдачу этого кредита. Как передавало агентство Bloomberg, "Дружба" может заработать уже сегодня.
Украина 27 января остановила транзит российской нефти в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Будапешт и Братислава считают, что "Дружба" функционирует, а остановка транзита — это политическое решение и шантаж со стороны Киева.
