В "Эксмо" назвали причины обвинения в адрес экс-сотрудников Popcorn Books

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books были связаны с тем, что десятки книг с признаками ЛГБТ*-пропаганды не отражались в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия издательства, говорится в заявлении издательства "Эксмо", которое есть в распоряжении РИА Новости.

В издательстве напомнили, что уголовное дело было возбуждено в мае 2025 года и касалось нескольких наименований книг с признаками ЛГБТ*-пропаганды, выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к "Эксмо".

"Несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чем и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books", - сообщили в издательстве.

Ранее в пресс-службе подтвердили, что генеральный директор издательства Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства, а именно директор по дистрибуции, финансовый директор и заместитель редакции №1 по коммерческой деятельности были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанном с распространением книг издательства Popcorn Books.

"Мы предполагаем, что текущие допросы связаны с показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books", - уточнили в издательстве.

Также в издательстве напомнили, что ежегодно в "Эксмо" выходит более 11 тысяч наименований. Для осуществления усиленного контроля ассортимента после вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений Капьев выпустил соответствующие приказы и регламенты, регулирующие издательскую политику начиная с 2022 года, в частности приказы о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, педофилии при осуществлении издательской деятельности, об утилизации остатка книг по 55 наименованиям в местах нахождения, о введении регламента сплошной проверки, внесения изменений в должностные инструкции редакторов, привлечения внешних экспертов, внедрения технических ограничений в системах издательства для контроля контента, а также о недопустимости нарушения требований законодательства при осуществлении издательской деятельности ООО "Издательство "Эксмо".

В мае 2025 года в "Эксмо" сообщили, что силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили. Также в пресс-службе "Эксмо" РИА Новости подтвердили, что отправили торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями.

В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства PopcornBooks, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году.