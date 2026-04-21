В издательстве "Эксмо" опровергли сообщения об иностранном финансировании

Сотрудники издательства "Эксмо" были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках уголовного дела об экстремизме, связанном с распространением книг издательства Popcorn Books, включая книгу "Лето в пионерском галстуке".

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Издательство Popcorn Books, когда его приобретало издание "Эксмо", не получало иностранного финансирования, как и само "Эксмо", сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ".

В пресс-службе отметили, что в медиаполе звучат ложные утверждения об иностранном финансировании издательства " Эксмо ".

"Ни издательство "Эксмо", ни издательство Popcorn Books на момент приобретения и до его закрытия не получали никакого иностранного финансирования", - сказали в издательстве.

Бенефициарами издательства "Эксмо" являются российские физические лица, в том числе Олег Новиков , напомнили в пресс-службе, а также добавили, что данные сведения имеются у налоговых органов.

Ранее в пресс-службе подтвердили, что генеральный директор издательства Евгений Капьев и ещё трое сотрудников издательства, а именно директор по дистрибуции, финансовый директор и заместитель редакции №1 по коммерческой деятельности были доставлены в Следственный комитет России для допроса в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме, связанном с распространением книг издательства Popcorn Books.

Позже директор по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова добавила, что речь идет о книге "Лето в пионерском галстуке" и других книгах, которые уже фигурировали в уголовном деле в 2025 году.

Кроме того, в издательстве заявили, что изъятий книг в офисе "Эксмо" в Москве и на его складах не проводилось.

В мае 2025 года в "Эксмо" сообщили, что силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили. Также в пресс-службе "Эксмо" РИА Новости подтвердили, что отправили торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями.

В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult. Одной из книг издательства был роман "Лето в пионерском галстуке", вышедший в 2021 году.