Силовики работают как минимум с пятью сотрудниками "Эксмо"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следственные действия проводятся как минимум с пятью сотрудниками "Эксмо", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В настоящее время следственные действия проводятся более чем с пятью сотрудниками "Эксмо", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что среди них в том числе есть главный редактор "Эксмо" Александра Шипетина.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что следственные действия проводятся с гендиректором "Эксмо" Евгением Капьевым в рамках уголовного дела, возбужденного в 2025 году.