Силовики работают как минимум с пятью сотрудниками "Эксмо"

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следственные действия проводятся как минимум с пятью сотрудниками "Эксмо", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"В настоящее время следственные действия проводятся более чем с пятью сотрудниками " Эксмо ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди них в том числе есть главный редактор "Эксмо" Александра Шипетина.