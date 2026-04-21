16:11 21.04.2026
Силовики работают как минимум с пятью сотрудниками "Эксмо"

Здание издательства Эксмо в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственные действия проводятся как минимум с пятью сотрудниками «Эксмо».
  • Среди сотрудников, с которыми проводятся следственные действия, — главный редактор «Эксмо» Александра Шипетина и генеральный директор Евгений Капьев.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следственные действия проводятся как минимум с пятью сотрудниками "Эксмо", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В настоящее время следственные действия проводятся более чем с пятью сотрудниками "Эксмо", - сказал собеседник агентства.
Задержание гендиректора "Эксмо" связано с книгами Popcorn books
Вчера, 15:40
Он добавил, что среди них в том числе есть главный редактор "Эксмо" Александра Шипетина.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что следственные действия проводятся с гендиректором "Эксмо" Евгением Капьевым в рамках уголовного дела, возбужденного в 2025 году.
Гендиректора "Эксмо" доставили для допроса в СК, подтвердили в издательстве
Вчера, 15:44
 
