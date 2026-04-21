Гендиректора "Эксмо" доставили для допроса в СК, подтвердили в издательстве

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев был доставлен для допроса в Следственный комитет РФ, подтвердили РИА Новости в пресс-службе "Эксмо".
"Мы подтверждаем факт того, что генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и еще ряд сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что следственные действия проводятся с гендиректором "Эксмо" Капьевым в рамках ранее возбужденного уголовного дела.