Движение в центре Москвы восстановили после ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Движение на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Черногрязской улицы, где ранее произошло массовое ДТП, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что ДТП с участием пяти машин и одного электросамоката произошло на Садовом кольце в центре Москвы, погиб один человек, два человека были доставлены в больницу.
"Движение на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Черногрязской улицы восстановлено", - говорится в сообщении дептранса.
