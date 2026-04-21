В Москве два человека попали в больницу после массового ДТП
00:44 21.04.2026 (обновлено: 00:47 21.04.2026)
В Москве два человека попали в больницу после массового ДТП

После массового ДТП в центре Москвы в больницу доставили двух пострадавших

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека были доставлены в больницу после массового ДТП в центре Москвы.
  • У пострадавших диагностированы травмы различной степени тяжести.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после массового ДТП в центре Москвы, сообщила Госавтоинспекция столицы.
Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что ДТП с участием пяти машин и одного электросамоката произошло на Садовом кольце в центре Москвы, погиб один человек, еще двое пострадали.
"По предварительным данным, на улице Садовая-Черногрязская в районе дома 13 водитель автомобиля BMW совершил столкновение с велосипедистом с последующим наездом на место производства ремонтных работ и еще четырьмя транспортными средствами. В результате аварии велосипедист скончался, а водитель и пассажир BMW доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе Max.
На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, добавили в ведомстве.
ПроисшествияМоскваСадовое кольцо (Москва)
 
 
