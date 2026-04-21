В Москве в районе ДТП на Садовом кольце затруднено движение - РИА Новости, 21.04.2026
00:27 21.04.2026
В Москве в районе ДТП на Садовом кольце затруднено движение

В Москве в районе ДТП с участием нескольких машин затруднено движение

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по одной полосе, а по внутренней стороне — перекрыто и осуществляется по полосе встречного движения.
  • Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, сообщает столичный департамент транспорта.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Движение в районе ДТП с участием нескольких машин на Садовом кольце в центре Москвы затруднено, водителям рекомендуется выбирать пути объезда, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что ДТП с участием пяти машин и одного электросамоката произошло на Садовом кольце в центре Москвы, погиб один человек, еще двое пострадали.
Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
На Большой Косинской улице в Москве произошло ДТП
18 апреля, 14:53
"На внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Черногрязской улицы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Уточняется, что движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по одной полосе, а по внутренней стороне - перекрыто и осуществляется по полосе встречного движения.
Также ведомство порекомендовало водителям выбирать пути объезда.
Автобус, опрокинувшийся в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Появились подробности ДТП с автобусом в Подмосковье
14 апреля, 18:19
 
