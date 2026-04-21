В Москве в районе ДТП на Садовом кольце затруднено движение

Краткий пересказ от РИА ИИ Движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по одной полосе, а по внутренней стороне — перекрыто и осуществляется по полосе встречного движения.

Водителям рекомендуется выбирать пути объезда, сообщает столичный департамент транспорта.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Движение в районе ДТП с участием нескольких машин на Садовом кольце в центре Москвы затруднено, водителям рекомендуется выбирать пути объезда, сообщает столичный департамент транспорта.

Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что ДТП с участием пяти машин и одного электросамоката произошло на Садовом кольце в центре Москвы , погиб один человек, еще двое пострадали.

"На внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Черногрязской улицы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Уточняется, что движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по одной полосе, а по внутренней стороне - перекрыто и осуществляется по полосе встречного движения.