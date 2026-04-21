Дроны ВСУ атаковали Таганрог и 11 районов Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Таганрог и 11 районов Ростовской области подверглись массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
- Жертв нет, но в Аксайском районе повреждено остекление в двух домах и частично разрушена кровля.
- В Октябрьском районе произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта, но сейчас питание контактной сети восстановили.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Таганрог и 11 районов Ростовской области подверглись массированной атаке БПЛА, жертв нет, было зафиксировано нарушение работы контактной сети ж/д транспорта, которая восстановлена, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«
"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено больше четырех десятков БПЛА в городе Таганрог и 11 районах. Атаке подверглись: Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский, Тарасовский районы", - написал Слюсарь в своем канале на платформе Max.
Он уточнил, что жертв нет, однако в результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля.
Также, по словам губернатора, в районе поселка Персиановский Октябрьского района произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта, в результате чего было приостановлено движение трех поездов в северном направлении в районе станции Новочеркасск и движение четырех поездов в южном направлении в районе станции Каменоломни. На данный момент питание контактной сети восстановлено, запущено движение поездов в обоих направлениях.
Ранее СКЖД сообщала, что контактная сеть повредилась в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка в Ростовской области. В 04.24 мск движение поездов было возобновлено после устранения повреждений.
