Усиление евроскептиков в ЕС повлияет и на ситуацию в Молдавии, заявил Додон - РИА Новости, 21.04.2026
19:59 21.04.2026
Усиление евроскептиков в ЕС повлияет и на ситуацию в Молдавии, заявил Додон

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон. Архивное фото
  • Игорь Додон считает, что усиление позиции евроскептиков в ЕС повлияет на политическую ситуацию в Молдавии.
  • Додон отметил, что в Болгарии победила партия Румена Радева, выступающего за национальные интересы и за диалог с Россией.
КИШИНЕВ, 21 апр - РИА Новости. Усиление позиции евроскептиков в ЕС со временем повлияет и на политическую ситуацию в Молдавии, считает экс-президент республики, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
Накануне политик поздравил лидера партии "Прогрессивная Болгария" Румена Радева с победой, отметив, что лидирующая позиция политформирования на парламентских выборах в этой стране свидетельствует о широкой поддержке населением приоритетов на укрепление государственности и восстановление диалога с Россией.
"Ситуация в ЕС постепенно меняется: усиливаются позиции евроскептиков, суверанистов и патриотических сил… Этот процесс набирает обороты, и в перспективе повлияет и на политическую ситуацию в Молдове", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, результаты недавних выборов в странах Восточной Европы являются тому доказательством.
"Победа (Петера – ред.) Мадьяра в Венгрии, которой так радовалась (президент Молдавии – ред.) Майя Санду, не приведет к смене курса этой страны — он продолжит политику государственника (Виктора – ред.) Орбана. В воскресенье в Болгарии победила партия Радева, выступающего за национальные интересы и за диалог с Россией", - отметил политик.
Додон подчеркнул, что следующая — Румыния, где символом перемен, на его взгляд, станет бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску.
Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.
