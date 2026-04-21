Шаги России в СВО оправданны и вызваны действиями Запада, заявил Додик

Краткий пересказ от РИА ИИ Милорад Додик заявил, что шаги России в СВО полностью оправданны.

По словам Додика, действия России вызваны игнорированием на Западе позиции России и проблемами внутри ЕС.

Додик считает, что цель Запада и прежде всего ЕС — создать ложную картину угрозы Европе со стороны России.

БЕЛГРАД, 21 апр — РИА Новости. Шаги России в СВО полностью оправданны, они вызваны игнорированием Западом позиции России и проблемами внутри ЕС, который не способен предложить никакой общей программы, кроме ложной угрозы от России, заявил лидер правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

Замглавы МИД России Александр Грушко во главе делегации прибыл во вторник в Баня-Луку, где был торжественно принят и провел встречу с президентом Республики Сербской Синишей Караном и главой правящей партии.

"Республика Сербская понимает, что усилия, которые Россия предпринимает в СВО, полностью оправданны, они — результат игнорирования Западом позиции России еще со времен знаменитой речи президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции. Понимаем, что цель Запада и прежде всего ЕС — создать ложную картину угрозы Европе со стороны России", — сказал Додик на совместной пресс-конференции.

Он добавил, что эта угроза существует "в головах пропагандистов, которые хотят воспитать новые поколения в этом страхе".