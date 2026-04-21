Шаги России в СВО оправданны и вызваны действиями Запада, заявил Додик
18:32 21.04.2026 (обновлено: 20:43 21.04.2026)
Шаги России в СВО оправданны и вызваны действиями Запада, заявил Додик

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 апр — РИА Новости. Шаги России в СВО полностью оправданны, они вызваны игнорированием Западом позиции России и проблемами внутри ЕС, который не способен предложить никакой общей программы, кроме ложной угрозы от России, заявил лидер правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Замглавы МИД России Александр Грушко во главе делегации прибыл во вторник в Баня-Луку, где был торжественно принят и провел встречу с президентом Республики Сербской Синишей Караном и главой правящей партии.
"Республика Сербская понимает, что усилия, которые Россия предпринимает в СВО, полностью оправданны, они — результат игнорирования Западом позиции России еще со времен знаменитой речи президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции. Понимаем, что цель Запада и прежде всего ЕС — создать ложную картину угрозы Европе со стороны России", — сказал Додик на совместной пресс-конференции.
Он добавил, что эта угроза существует "в головах пропагандистов, которые хотят воспитать новые поколения в этом страхе".
"Если посмотрим на ЕС — он остался без лидеров, без сырья, потерял конкурентоспособность, долю в глобальном ВВП. Страны ЕС не имеют единой программы, которая может их объединить, кроме ложной истории об угрозе от России",
— отметил глава правящей в Республике Сербской партии.
