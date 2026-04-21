Дмитриев рассказал, какие решения сдерживают развитие Европы - РИА Новости, 21.04.2026
21:26 21.04.2026 (обновлено: 21:30 21.04.2026)
Дмитриев рассказал, какие решения сдерживают развитие Европы

© РИА Новости / Алексей Даничев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев считает, что развитие Европы сдерживают систематические ошибочные решения.
  • Глава РФПИ указывает на необходимость реформ, включающих исправление ошибок в миграционной, милитаристской, энергетической и экономической политике.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Развитие Европы сдерживают систематические ошибочные решения, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Европу сдерживают систематически ошибочные и продиктованные идеологическими соображениями решения. Реформы должны включать в себя признание и исправление многочисленных ошибок в области миграционной, милитаристской, энергетической и экономической политики", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ комментирует публикацию со словами канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Европа "должна избавиться" от того, что сдерживает ее в экономическом развитии. К факторам, мешающим развитию, он отнес затраты на рабочую силу, цены на энергоносители, налоги, а также социальные отчисления.
