"Промомед" планирует выплатить первые дивиденды в 2027 году

Цех по выпуску готовых лекарственных средств (ГЛС) в ампулах на заводе по производству лекарственных препаратов

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Генеральный директор фармацевтической компании "Промомед" Александр Ефремов сообщил, что направил рекомендацию в совет директоров о распределении первых дивидендов, выплата которых скорее всего, произойдет в 2027 году.

"Мы, как ответственные участники программы, готовы заявить о том - я отправил такое обращение и рекомендацию в совет директоров - мы готовы рассмотреть возможность распределения дивидендов - первых с момента проведения IPO... скорее всего, это будет 2027 год", - сказал он на Дне инвестора компании в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Директор по экономике и финансам компании Тимофей Соловьев дополнил, что генеральный директор рекомендовал совету директоров выплату дивидендов на уровне не менее 35% от скорректированной чистой прибыли.

В марте совет директоров ПАО "Промомед" исключил из дивидендной политики наличие положительного операционного денежного потока как обязательного условия для выплаты дивидендов.

Чистая прибыль ПАО "Промомед" по МСФО выросла за прошлый год почти в 2,5 раза, до 7,2 миллиарда рублей, а выручка - на 75,2%, до 37,6 миллиарда. "Промомед" провел IPO в июле 2024 года.