Прекращение терактов Украины в интересах Турции, заявили в МИД

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прекращение террористических вылазок Украины в интересах, прежде всего, самой Турции как крупного потребителя российского газа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Исходим из того, что прекращение террористических вылазок киевской военщины, прежде всего, отвечает интересам самой Турции как крупного потребителя российского газа", - сказал замминистра.
"Российско-турецкое сотрудничество в энергетической сфере носит по-настоящему стратегический характер. Реализуются многомиллиардные контракты в сфере газовой и ядерной энергетики", - подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.
