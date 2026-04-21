Прекращение терактов Украины в интересах Турции, заявили в МИД - РИА Новости, 21.04.2026
05:01 21.04.2026 (обновлено: 05:02 21.04.2026)
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что прекращение террористических вылазок Украины отвечает интересам Турции как крупного потребителя российского газа.
  • Грушко подчеркнул стратегический характер российско-турецкого сотрудничества в энергетической сфере.
  • Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры «Турецкого» и «Голубого» потоков.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прекращение террористических вылазок Украины в интересах, прежде всего, самой Турции как крупного потребителя российского газа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Исходим из того, что прекращение террористических вылазок киевской военщины, прежде всего, отвечает интересам самой Турции как крупного потребителя российского газа", - сказал замминистра.
Турция – важный партнер России, серьезный региональный и международный игрок, указал Грушко.
"Российско-турецкое сотрудничество в энергетической сфере носит по-настоящему стратегический характер. Реализуются многомиллиардные контракты в сфере газовой и ядерной энергетики", - подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков. Как сообщал РИА Новости источник в правительстве Турции, Анкара фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу "Турецкий поток", координация ведется на регулярной основе.
