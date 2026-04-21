Госсовет Удмуртии согласовал приватизацию авиакомпании "Ижавиа"

УФА, 21 апр – РИА Новости. Депутаты госсовета Удмуртии согласовали приватизацию авиакомпании "Ижавиа", средства от продажи акций которой пополнят региональный бюджет, сообщили в пресс-службе главы республики Александра Бречалова.

"Соответствующий проект постановления представил депутатам на 29-й сессии госсовета седьмого созыва председатель правительства республики Роман Ефимов. Документ прошёл все профильные комиссии и фракции госсовета, где, по словам главы кабмина, парламентарии получили развёрнутые ответы на свои вопросы", - сообщает пресс-служба.

Ефимов заявил, что приватизация предполагает продажу акций на открытом аукционе — как по составу участников, так и по форме подачи предложений. При этом глава правительства подчеркнул три принципиальных условия, говорится в сообщении.

"Так, налоги компании, включая принадлежащую ей инфраструктуру, вне зависимости от того, кто станет инвестором, останутся в регионе. Средства от продажи поступят в бюджет, а решение о том, какие именно расходы будут покрыты за счёт этих денег, депутаты примут совместно. Предполагается, что сделка состоится не ранее конца года, поэтому времени для такого решения достаточно. В-третьих, дорожные предприятия будут выведены из собственности авиакомпании и участия в сделке принимать не будут", - приводятся слова Ефимова в сообщении пресс-службы.

С комментариями по предложенному проекту также выступил глава Удмуртской Республики. Он напомнил депутатам о решении 2019 года по продаже Ижевских электросетей — сложного, но, как показало время, верного.

"Если бы мы тогда не приняли это сложное, но верное решение, многое из того, что мы сделали, у нас бы не получилось. Тогда, за 2019-2020 год, за два года по программе "Большой ремонт" мы отремонтировали почти 700 социальных объектов. Многие из вас писали мне письма с просьбой обратить внимание как раз на изношенность социальных объектов. Так вот, если бы мы тогда этого не сделали, то сегодня нам все равно пришлось бы изыскивать на это деньги. Только это уже было бы не 3 миллиарда, а более 6", - сказал Бречалов.

Глава Удмуртии отметил, что сейчас требуется решение, которое покажется ещё более сложным.

"В отличие от ситуации с электросетями, "Ижавиа" — это хороший актив с растущей прибылью и современным аэропортовым комплексом, где активно идёт работа по открытию международного сектора. С 2018 года предприятие прошло путь от финансово нестабильной компании с убытками и низкой ликвидностью до устойчивого, прибыльного и рентабельного. Однако эта устойчивость в значительной степени поддерживается финансированием из бюджета", - подчеркнул Бречалов.

По его словам, компании нужен крупный инвестор, поскольку новому аэропорту требуется мощная лётная программа, в том числе для организации сообщения с другими странами. Для этого необходимы новые борта — речь идёт о парке минимум из шести-восьми самолётов. Как отметил глава республики, очевидно, что нельзя продолжать летать, имея всего два "Боинга" и несколько "Яков".

"МС-21. У нас есть заявка на эти самолеты, но тогда из бюджета потребуется 30 миллиардов рублей. Это четверть всего годового бюджета республики. "Ижавиа", как авиакомпании, нужны инвестиции и нужно развитие. Хочу напомнить, что в России порядка 120 авиакомпаний, из них только 19 находится в полной собственности региона. Большая часть оставшихся — это труднодоступные столицы субъектов, где круглогодичного наземного сообщения с другими регионами нет, или оно крайне сложно. Это Магадан, Петропавловск-Камчатский, Анадырь и другие", - добавил руководитель региона.

В пресс-службе рассказали, что председатель постоянной комиссии госсовета региона по экономической политике, промышленности и инвестициям, руководитель депутатской фракции ЛДПР Тимур Ягафаров в свою очередь отметил, что приватизация призвана не столько пополнить бюджет за счёт продажи авиакомпании, сколько стать структурной мерой для повышения темпов роста и развития авиаотрасли Удмуртии.

"Речь, по его словам, идёт не только о межрегиональном авиасообщении, но и о перспективе международных рейсов, востребованность которых среди жителей республики очевидна. Ягафаров также обратил внимание коллег на то, что бюджетные инвестиции имеют ряд ограничений, связанных с распределением, условиями использования и нормативными требованиями", - сообщает пресс-служба.

При сохранении акций в собственности республики, пояснил депутат, это может стать препятствием для качественного и своевременного решения таких вопросов, как модернизация авиапарка и инфраструктуры перевозок. В свою очередь, квалифицированный частный инвестор при стратегически грамотном подходе сформирует инвестиционный план с учётом целей, уровня риска и горизонта инвестирования, что обеспечит системный подход к вложениям. Фракция ЛДПР предложила поддержать проект постановления.