В Москве завели уголовное дело после избиения школьницы на детской площадке

- В Москве на детской площадке в районе Коньково произошло избиение школьницы.
- СК возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
- Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела и поставил ход исполнения поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после избиения школьницы на детской площадке в районе Коньково в Москве, сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным ведомства, в соцсетях опубликовано видео избиения несовершеннолетней на одной из детских площадок района Коньково в Москве. На кадрах школьница наносит удары руками и ногами по голове пострадавшей. В результате у девочки начались проблемы со здоровьем.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.