Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 21.04.2026
В Москве завели уголовное дело после избиения школьницы на детской площадке

СК: уголовное дело завели после избиения школьницы на детской площадке в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Автомобиль Следственного комитета России
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • В Москве на детской площадке в районе Коньково произошло избиение школьницы.
  • СК возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
  • Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела и поставил ход исполнения поручения на контроль в центральном аппарате ведомства.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после избиения школьницы на детской площадке в районе Коньково в Москве, сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным ведомства, в соцсетях опубликовано видео избиения несовершеннолетней на одной из детских площадок района Коньково в Москве. На кадрах школьница наносит удары руками и ногами по голове пострадавшей. В результате у девочки начались проблемы со здоровьем.
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе MAX.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
ПроисшествияМоскваРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала