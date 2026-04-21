В Чечне более 19 тысяч пострадавших от непогоды подали заявления на помощь

ГРОЗНЫЙ, 21 апр — РИА Новости. Более 19 тысяч пострадавших от непогоды в Чечне подали заявления на получение помощи, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
"Загруженных на портал государственных услуг заявлений от пострадавших — 19644. По каждому из них проводится работа, практически завершены первоочередные выплаты", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики также сообщил, что планируется возмещение частичной и полной потери имущества. Он подчеркнул, что ни один пострадавший не останется без поддержки.