В Бурятии назвали возраст туристов, восходивших на гору Мунку-Сардык - РИА Новости, 21.04.2026
17:54 21.04.2026
В Бурятии назвали возраст туристов, восходивших на гору Мунку-Сардык

Альхеев: возраст участников восхождения на гору Мунку-Сардык от 30 до 56 лет


  • Трое туристов из Красноярска погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии.
  • Возраст участников восхождения — от 30 до 56 лет, всего в группе было 15 человек.
УЛАН-УДЭ, 21 апр - РИА Новости. Возраст участников туристической группы из Красноярска, восходивших на гору Мунку-Сардык в Бурятии, от 30 до 56 лет, сообщил зампред правительства республики Иван Альхеев.
Во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. По данным СК, группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия.
Кадры с места гибели туристов в Бурятии - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Спасатели добрались до места гибели трех туристов на горе Мунку-Сардык
Вчера, 17:44
"Группа туристов из Красноярска в возрасте от 30 до 56 лет в количестве 15 человек зарегистрировалась на сайте Главного управления МЧС 16 апреля. Они предоставили информацию о том, что в период с 18 апреля по 22 апреля будут производить восхождение на Мунку-Сардык. По предварительной информации, 20 апреля туристы взошли на Мунку-Сардык, сделали фотографии", - сказал Альхеев.
По его словам, связи с туристами нет.
Восхождение на Мунку-Сардык, в ходе которого трое туристов из Красноярска погибли от переохлаждения, было коммерческим, сообщили РИА Новости в краевой федерации альпинизма.
Мунку-Сардык - гора в Бурятии, расположенная в Окинском районе на границе с Монголией. Ее высота составляет 3 492 метра над уровнем моря, по этому параметру она уступает только двум другим горным пикам России - Эльбрусу и Белухе.
Восхождение на гору Мунку-Сардык - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Погибшие в Бурятии туристы могли заплатить за тур до 23 тысяч рублей
Вчера, 17:01
 
