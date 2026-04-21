Спасатель: у туристов, погибших в Бурятии, могла быть неподходящая одежда - РИА Новости, 21.04.2026
16:45 21.04.2026
Спасатель: у туристов, погибших в Бурятии, могла быть неподходящая одежда

Спасатель Дульнев: у погибших в Бурятии альпинистов не было подходящей одежды

Восхождение на гору Мунку-Сардык - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Восхождение на гору Мунку-Сардык. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатель Егор Дульнев считает, что у погибших в Бурятии альпинистов могла быть неподходящая одежда.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Погибшие в Бурятии туристы могли быть одеты недостаточно тепло, считает спасатель международного класса Егор Дульнев.
"Существует как летний, так и зимний сезон альпинизма, и ограничений по восхождению в зависимости от него нет. Однако скалолазов предупреждают о природных обстоятельствах, которые могут их ожидать. Совершающий восхождение может переохладиться в любое время года. В данном случае, видимо, у погибших в Бурятии альпинистов не было подходящей одежды. Но при большом количестве людей замерзнуть достаточно сложно", - сказал Дульнев в беседе с NEWS.ru.
По мнению спасателя, проще уйти, если есть понимание, что что-то идет не так - так сделала часть группы, которая спустилась, чтобы сообщить о погибших.
Он также отметил, что оставшиеся в живых туристы направились обратно, чтобы транспортировать тела погибших до места, куда сможет подъехать спасательная техника, что является стандартной процедурой.
Во вторник республиканский главк МЧС России сообщил, что трое туристов погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии. По данным СК, группа вышла на маршрут 18 апреля и должна была вернуться 22 апреля, однако ночью 21 апреля несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия.
Восхождение на Мунку-Сардык, в ходе которого трое туристов из Красноярска погибли от переохлаждения, было коммерческим, сообщили РИА Новости в краевой федерации альпинизма.
Мунку-Сардык - гора в Бурятии, расположенная в Окинском районе на границе с Монголией. Ее высота составляет 3 492 метра над уровнем моря, по этому параметру она уступает только двум другим горным пикам России - Эльбрусу и Белухе.
Гора Мунку-Сардык в Бурятии - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Республика Бурятия, Россия, Красноярск, МЧС России, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
 
 
