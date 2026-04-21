В Бурятии три человека погибли при спуске с горы

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
"Сегодня от дежурного БРПСС (Бурятской республиканской поисково-спасательной службы) поступило сообщение о том, что на туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, по предварительным данным, погибли три человека от переохлаждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа зарегистрирована, личности погибших устанавливаются. Также на место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Обстоятельства происшествия уточняются.
