Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии три человека погибли при спуске с горы - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 21.04.2026 (обновлено: 10:44 21.04.2026)
В Бурятии три человека погибли при спуске с горы Мунку-Сардык

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Гора Мунку-Сардык в Бурятии
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Гора Мунку-Сардык в Бурятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии три человека погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык.
  • Личности погибших устанавливаются, на место происшествия выехали спасатели.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Три человека, по предварительным данным, погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
"Сегодня от дежурного БРПСС (Бурятской республиканской поисково-спасательной службы) поступило сообщение о том, что на туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе, по предварительным данным, погибли три человека от переохлаждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа зарегистрирована, личности погибших устанавливаются. Также на место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Обстоятельства происшествия уточняются.
Поиски туристов на Камчатке - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
СК назвал причину гибели туристов на Камчатке
11 апреля, 09:11
 
ПроисшествияРеспублика БурятияОкинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала