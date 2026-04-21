20:47 21.04.2026
В Брянской области женщина погибла, наступив на мину "лепесток"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМина "лепесток"
Мина "лепесток". Архивное фото
  • В селе Курковичи Брянской области женщина погибла, наступив на мину «лепесток».
  • Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшей и сообщил, что будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Женщина погибла, наступив на мину "лепесток" в селе Курковичи Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В селе Курковичи Стародубского муниципального округа мирная жительница наступила на мину "лепесток". В результате террористических действий укронацистов женщина, к сожалению, погибла. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей", - написал Богомаз в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана.
