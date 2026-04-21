Британские фермеры недовольны беспошлинным ввозом украинских яиц, пишут СМИ - РИА Новости, 21.04.2026
01:51 21.04.2026
Британские фермеры недовольны беспошлинным ввозом украинских яиц, пишут СМИ

Economist: британские фермеры недовольны отсутствием пошлин на яйца с Украины

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британские фермеры недовольны беспошлинным ввозом куриных яиц с Украины, так как они вытесняют внутреннего производителя.
  • Великобритания — единственная европейская страна, сохранившая беспошлинный режим ввоза украинских куриных яиц до 2028 года.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Британские фермеры недовольны беспошлинным ввозом куриных яиц с Украины в страну, так как они вытесняют внутреннего производителя, сообщает журнал Economist.
Согласно публикации, Великобритания является единственной европейской страной, сохранившей беспошлинный режим ввоза украинских куриных яиц до 2028 года.
"Британские фермеры жалуются на... (нечестную - ред.) игру... Фермеры говорят, что они оказываются вытесненными с рынка этими дешевыми (украинскими - ред.) куриными яйцами", - говорится в публикации издания.
Как отмечает издание, каждое девятое куриное яйцо на прилавках британских магазинов импортировано из-за рубежа, при этом их большинство поставляется с Украины.
