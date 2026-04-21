Бренды из трех регионов получили знак качества "Сделано в России" от РЭЦ - РИА Новости, 21.04.2026
18:06 21.04.2026
Бренды из трех регионов получили знак качества "Сделано в России" от РЭЦ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Стенд Российского экспортного центра (РЭЦ) на площадке ПМЭФ-2023
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Предприятия из Москвы, Иркутской области и Республики Саха (Якутия) успешно прошли сертификацию "Сделано в России", подчеркивающую качество отечественной продукции и ее экспортный потенциал, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).
"Статус надежных поставщиков официально подтвердили разработчик электромобиля "КАМА", машиностроительный завод "ВОСТСИБМАШ" и технологическая компания "Софтвэй++", - отмечается в пресс-релизе.
Для АО "КАМА" из Москвы сертификат "Сделано в России" по направлениям "Качество" и "Надежность" ускорит пропуск в страны Азии, Ближнего Востока и ЕАЭС.
"Мы получили не просто знак качества, а реальный рычаг для ускорения экспортной стратегии", – отметил руководитель отдела обеспечения безопасности и стратегических коммуникаций компании Роман Шведов.
Один из крупнейших машиностроительных заводов Иркутской области АО "ВОСТСИБМАШ", создающий теплообменное оборудование, также оценил преимущества инструментов РЭЦ.
Благодаря пройденной сертификации РЭЦ по направлению "Уникальность" технологическая компания из Республики Саха (Якутия) ООО "Софтвэй++" укрепляет конкурентоспособность своей экосистемы по управлению персоналом на мировом рынке.
Знак "Сделано в России" подтверждает высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Сертификат выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
