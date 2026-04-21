"Пошли насмарку": на Западе испугались результатов выборов в Болгарии - РИА Новости, 21.04.2026
07:04 21.04.2026
"Пошли насмарку": на Западе испугались результатов выборов в Болгарии

Кошкович: все усилия ЕС по смещению Орбана провалились из-за выборов в Болгарии

Предвыборный баннер бывшего президента Румена Радева в Софии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х заявил, что победа Радева в Болгарии может стать проблемой для ЕС в контексте позиции по Украине и диалога с Россией.
  • По его словам, будущий премьер Болгарии может стать для Европы даже большей проблемой, чем венгерский политик Виктор Орбан.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Победа на выборах в Болгарии партии экс-президента страны Румена Радева может стать еще большей проблемой для ЕС в контексте позиции по Украине и диалога с Россией, чем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил в соцсети Х аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Сегодня в Брюсселе полно возгласов "Ну, черт возьми!"... Оказывается, все эти усилия, вся эта черная пропаганда, тайные операции и подстроенные утечки пошли насмарку. Радев, в сущности, может быть для Евросоюза даже хуже, чем Орбан", — написал он.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
На Западе начался переполох из-за удара по Украине из Болгарии
Вчера, 02:06
Парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье. Согласно ЦИК страны, коалиция "Прогрессивная Болгария" Радева набрала 44,5% голосов. Ее лидер неоднократно выступал за переоценку подхода Европы к спецоперации России на Украине и возвращение к дипломатии.
Издание Euractiv, в свою очередь, сообщало о серьезных опасениях в Евросоюзе о том, что Радев может сорвать поддержку Украины, в том числе прекратив поставки оружия киевскому режиму.
Лидер партии Прогрессивная Болгария Румен Радев голосует на парламентских выборах в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
На Западе сделали неожиданное заявление об Украине из-за выборов в Болгарии
20 апреля, 10:16
 
