"Пошли насмарку": на Западе испугались результатов выборов в Болгарии

- Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х заявил, что победа Радева в Болгарии может стать проблемой для ЕС в контексте позиции по Украине и диалога с Россией.
- По его словам, будущий премьер Болгарии может стать для Европы даже большей проблемой, чем венгерский политик Виктор Орбан.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Победа на выборах в Болгарии партии экс-президента страны Румена Радева может стать еще большей проблемой для ЕС в контексте позиции по Украине и диалога с Россией, чем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил в соцсети Х аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Сегодня в Брюсселе полно возгласов "Ну, черт возьми!"... Оказывается, все эти усилия, вся эта черная пропаганда, тайные операции и подстроенные утечки пошли насмарку. Радев, в сущности, может быть для Евросоюза даже хуже, чем Орбан", — написал он.
Издание Euractiv, в свою очередь, сообщало о серьезных опасениях в Евросоюзе о том, что Радев может сорвать поддержку Украины, в том числе прекратив поставки оружия киевскому режиму.